Ángel Di María, jogador do Benfica, em declarações na zona mista do estádio Anoeta, após a derrota frente à Real Sociedad, que deixou a equipa sem hipóteses de chegar aos oitavos de final:



«No primeiro jogo as coisas não correram bem com a expulsão e o penálti. Começámos mal. Tínhamos a ilusão de fazer uma boa Champions, mas acabou desta forma.



Vamos continuar a fazer o que estamos a fazer na Liga, continuar a ganhar e a fazer as coisas bem. Só não estivemos confortáveis na Champions. Não estivemos bem nesses jogos. Estamos em todas as competições em Portugal e a três pontos do Sporting. Se ganharmos, ficamos empatados no primeiro lugar.



[Motivos para a má fase de grupos da Champions]: «As coisas não correram bem desde o primeiro jogo. O segundo jogo contra o Inter, vice-campeão europeu e que atravessa um grande momento, era difícil. Jogámos bem, mas perdemos. As coisas não correram bem desde o princípio.



Estou feliz no Benfica. Vou tentar fazer o melhor para chegar o 39.º título e ganhar duas Taças. O importante é pensar positivo e melhorar.



O que disseram Schmidt e Rui Costa à equipa? Nem o Rui nem o treinador são culpados disto. A culpa é nossa. A responsabilidade é toda nossa.»