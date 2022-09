Além do treinador do Sporting, Ruben Amorim, também Roger Schmidt, técnico do Benfica, foi associado ao comando técnico do Chelsea, para suceder a Thomas Tuchel.

Questionado sobre isso mesmo na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Famalicão, o germânico realçou que está bem nos encarnados.

«Já disse o quão feliz estou por fazer parte do Benfica. Estou muito orgulhoso. Não faço planos de deixar este clube fantástico. Não tenho nada a dizer sobre este tipo de rumores», respondeu.

Refira-se que o Chelsea já anunciou o sucessor de Tuchel: trata-se de Graham Potter, antigo timoneiro do Brighton.