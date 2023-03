Cher Ndour tem vivido dias de sonho na ainda curta carreira de futebolista. Depois da estreia pela equipa principal do Benfica e do golo no dia seguinte pela formação secundária dos encarnados, o médio marcou ao seviço da Itália sub-20.

Aos 56 minutos do jogo com a Noruega, da Liga de Elite sub-20, o médio de 18 anos entrou na área, aproveitou a passividade dos defesas nórdicos e atirou um remate em jeito que terminou com um belo golo.

Por essa altura, os transalpinos já estavam em inferioridade numérica e colocaram-se a vencer por 2-1, mas consentiram o empate aos 62 minutos.

O perfil de Cher Ndour

Refira-se que a seleção italiana lidera a prova com 10 pontos, conquistados em cinco jogos. Portugal também está a competir e soma quatro pontos noutros tantos jogos, pelo que ocupa o sexto lugar.

Note-se ainda que o Benfica acredita na renovação de contrato com Cher Ndour, isto porque o médio, que nas últimas semanas tem integrado as opções de Roger Schmidt, tem vínculo com o clube da Luz até ao fim da atual temporada.

O golo de Cher Ndour: