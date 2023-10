Petar Musa foi relegado para o grupo de reservas da seleção croata, para os próximos dois jogos, os últimos da qualificação do Euro 2024.

O avançado do Benfica, a contas com uma «amigdalite bacteriana», fez parte das últimas convocatórias do Zlatko Dalic, mas desta feita fica de fora dos 23 eleitos do selecionador croata, para as partidas diante da Letónia e da Arménia.

Musa está, sim, no grupo que fica em stand-by, ou de reservas: fica na linha frente para ser chamado caso haja alguma lesão de última hora de algum jogador.

A Croácia, terceira classificada do grupo D da qualificação para o Euro 2024 (em igualdade pontual com Gales), defronta a Letónia no próximo dia 18 de novembro, e a Arménia três dias depois.