Compatriota de Darwin Núñez e antiga estrela do futebol mundial, Diego Forlán elogiou a temporada do avançado do Benfica.

«É um bom jogador e um bom rapaz, que está a jogar muito bem no Benfica. Está a fazer uma boa temporada na Liga portuguesa também na Liga dos Campeões, onde marcou seis golos e ajudou o Benfica a alcançar os quartos-de-final», começou por dizer no podcast Breaking the Lines.

Darwin é um dos nomes que promete agitar o mercado de verão no futebol europeu e poderá ser um dos alvos do Manchester United, visto que Ralf Rangnick já anunciou uma revolução no plantel dos red devils, que até já garantiram o treinador Erik ten Hag. Forlán, que passou pelo clube inglês entre 2001 e 2004, acredita rumar a Old Trafford seria um passo acertado para o atacante das águias.

«Trata-se de um jogador jovem com muito potencial, que pode encaixar bem no Manchester United. Obviamente, é preciso paciência. Seria bom vê-lo no Manchester United. É um clube que te dá tempo, que te faz sentir confortável e que é muito familiar. Seria espetacular vê-lo no United», rematou.

Darwin, note-se, leva já 34 golos esta temporada, o maior registo numa só época em toda a carreira.

Forlán sobre Darwin: