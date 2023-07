David Neres foi suspenso por um jogo e multado em 510 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol e, desta forma, vai falhar o primeiro jogo oficial do Benfica nesta temporada, a Supertaça Cândido de Oliveira, diante do FC Porto.

O brasileiro do Benfica é assim castigado na sequência dos comentários considerados ofensivos para com os rivais, FC Porto e Sporting, na festa do título do Benfica.

Neres foi alvo de um processo disciplinar na sequência destes factos, tendo o FC Porto pedido publicamente uma sanção, como a que foi aplicada a Otávio, Diogo Costa, Manafá e Fábio Cardoso na época anterior por cânticos contra o Benfica.