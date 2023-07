O presidente do Benfica, Rui Costa, chegou esta terça-feira a St George's Park, onde os campeões nacionais estão a estagiar, e abordou o alegado interesse no regresso de João Félix.

«Quem não gostava de ver João Félix no Benfica? No Benfica e em qualquer lado. É um excelente jogador. Se há possibilidade? É um ser humano fantástico, um miúdo que cresceu connosco, é um dos nossos, quem é que não gostava de ver o João Félix? Neste momento, ele é jogador do Atlético de Madrid, aquilo que lhe podemos desejar, como a todos os nossos meninos, é que tenham o melhor do mundo. E ele merece, por tudo aquilo que tem feito e pelo ser humano que é. Merece tudo de bom», afirmou aos jornalistas.

[em atualização]