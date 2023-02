David Neres, jogador do Benfica, na flash interview à Sport Tv, após a vitória por 2-0 em casa do Vizela, na 22.ª jornada da Liga:

«[O que fez a diferença num jogo tão difícil?] Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil como foi na primeira volta. Entrámos focados como nos últimos jogos, desde o início com uma entrada forte porque [sabíamos que] isso iria fazer a diferença no final.

[As dificuldades na segunda parte surpreenderam?] Não. Desde o começo do jogo sabíamos que vinham com o apoio dos adeptos, mas tínhamos de ter a cabeça no lugar e fazer o nosso trabalho.

[Quando lhe falaram deste jogo, que nível de dificuldade lhe colocaram?] Disseram que ia ser um jogo muito difícil, que os adeptos iam empurra-los e já sabia pela experiência do primeiro jogo, que foi decidido no ultimo lance.

[Importância da vitória nas contas do título] Tem muita importância. Ganhar, não só fora, é importante. Cada ponto é importante. Este jogo pode decidir o campeonato no final.