O Benfica abriu as portas do Benfica Campus e do Estádio da Luz a representantes de 46 clubes europeus, nos últimos dois dias, no âmbito da European Club Association (ECA) Visits, que visava a partilha de experiências sobre desenvolvimento de jovens jogadores.

Os encarnados tiveram a oportunidade de mostrar a metodologia de trabalho do clube na formação e promover workshops a clubes como o Ajax, o Mónaco, o Leverkusen, o Inter de Milão, o Liverpool, o PSV, a Real Sociedad, o Sevilha, o Villarreal e o Estugarda, entre outros.

Pouya Yaghoubinia, Football Development Manager da ECA, destacou que o «Benfica é um dos melhores exemplos na Europa e a nível mundial, na formação».

«Ter este clube a abrir a porta de uma das melhores academias, que produz tantos jogadores talentosos, e a mostrar como trabalha é uma excelente oportunidade para todos aprenderem e crescerem juntos», disse à BTV.

Ernest Faber, diretor-geral da Academia PSV, elogiou a «visão» e «bom plano de desenvolvimento» da academia das águias.

«O Benfica é o melhor clube do mundo a produzir atletas. Quero fazer algumas das coisas que aprendi no meu clube. Não sei se somos capazes de fazer igual, mas chegar perto já era bom para nós», disse, por sua vez, Petr Hurych, coordenador técnico do Slávia de Praga.