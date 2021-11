O Barcelona, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, anunciou esta terça-feira a saída de Ramón Planes, até agora diretor técnico do clube.

Em comunicado, o emblema catalão revela que a decisão partiu do dirigente de 54 anos.

«O Barcelona e Ramón Planes chegaram a um acordo para rescindir o contrato que unia as duas partes até 30 de junho de 2022, a pedido do até agora diretor técnico do clube», lê-se, na nota.