A FIGURA: Luiz Junior

Não é propriamente uma surpresa um guarda-redes destacar-se num 0-0, principalmente num jogo com estas características – em que há uma equipa que passa grande parte do tempo a atacar e outra a defender. Luiz Júnior esteve do lado dos que defendiam e foi intransponível. A primeira parte até foi relativamente tranquila, mas na segunda a pressão apertou e o guardião não se intimidou num dos maiores palcos do futebol português. Foram várias as vezes em que foi chamado a intervir e se o Famalicão sai da Luz com um ponto, bem pode agradecer ao seu guarda-redes.

O MOMENTO: defesa até contra a magia, minuto 71

Foram várias as oportunidades claras do Benfica na segunda parte, mas há uma que se destaca. Ao minuto 71, Paulo Bernardo teve arte e engenho para fazer uma bicicleta quase perfeita na direção da baliza famalicense. O problema? Estava lá Luiz Júnior. Nem a magia do médio encarnado abalou a muralha famalicense.

OUTROS DESTAQUES

Darwin

Tentou, tentou, mas hoje não era o seu dia. Está num grande momento de forma, isso nota-se a milhas, mas às vezes joga contra o uruguaio, que se sente capaz de fazer golo de qualquer maneira e às vezes toma algumas decisões. Na segunda parte, com a entrada de Yaremchuk, jogou mais junto à linha e continuou a desequilibrar, mas esta tarde não conseguiu ser ele o clique desta equipa de Veríssimo, como tem sido tantas vezes.

Gil Dias

Depois do golo importante no dérbi frente ao Sporting, Gil Dias foi recompensado por Nélson Veríssimo e foi o eleito para ocupar a vaga do castigado Everton. Na primeira parte deu-se muito ao jogo, mas nem sempre tomou a opção certa. No segundo tempo, e à medida que o Benfica foi pressionando cada vez mais o adversário, somou alguns lances de desequilíbrio e esteve até perto de abrir o marcador – só Luiz Júnior o impediu.

Pêpê

Ofensivamente o Famalicão pouco ou nada criou, e isso deve-se a uma postura mais defensiva que nunca deu grandes condições à equipa de ter bola. Ainda assim, Pêpê Rodrigues destacou-se nesse capítulo. Tecnicamente evoluído, o médio famalicense esteve em bom plano no regresso a uma casa que bem conhece e tentou sempre dar outra fluidez ao jogo com bola da formação minhota.