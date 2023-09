Trubin estava duplamente feliz no final do clássico no Estádio da Luz: o guarda-redes ucraniano estreou-se em jogos frente ao FC Porto com uma vitória e ainda conseguiu manter a baliza inviolada. Por isso, recorreu às redes sociais para expressar toda a felicidade.

«Vou lembrar-me do meu primeiro 'O Clássico' para o resto da vida: vitória e primeiro jogo no Benfica sem sofrer golos. Foi um jogo muito importante para mim, pessoalmente», começou por escrever.

⠀

«Mas antes de tudo, foi o trabalho da equipa que deu resultados. Continuamos a trabalhar e preparar-nos para a Liga dos Campeões. Um agradecimento especial a todos os adeptos pelo apoio. Vocês criaram uma atmosfera incrível no estádio. Cada vez mais maravilhado convosco.»