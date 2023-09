No final do clássico, no Estádio da Luz, andaram mosquitos por cordas entre a equipa do FC Porto e os adeptos do Benfica. Os jogadores portistas foram agradecer ao público que viajou da Invicta para apoiar a equipa, o que foi mais recebido pelos benfiquistas que estavam naquela zona.

Nessa altura, Taremi ergueu a camisola do FC Porto ao alto, com gestos fortes, a mostrar a garra do FC Porto, o que provocou ainda mais ira dos adeptos encarnados. A partir de então, choveram objetos no relvado e um analista vídeo foi atingido por um isqueiro.

Nas imagens pode ainda ver-se um objeto grande a cair perto do grupo, o qual foi pontapeado por Francisco Conceição, o que levou Sérgio Conceição a não mostrar receio e a fazer a habitual roda ali mesmo, junto à linha de fundo. Foi um final de clássico quente, portanto.