Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações no final da derrota no Estádio da Luz, frente ao Benfica:

«Em relação ao jogo, acho que iniciámos muito bem. Estrategicamente tínhamos preparado bem o jogo, as indicações nos primeiros vinte minutos foram muito boas, o Benfica não conseguiu criar perigo. Ficámos reduzidos a dez elementos aos vinte mintuos e a partir daí jogámos contra muitos mais. Chegámos ao intervalo em igualdade, mas era justo que estivéssemos em vantagem.

Na segunda parte houve um desgaste da equipa, que é perfeitamente normal. Por tudo aquilo foi o jogo, pelo esforço dos jogadores, pelas incidências da partida, merecíamos mais.

É normal as pessoas cometerem erros. Eu cometo erros. Mas estou-me a lembrar da expulsão do Eustáquio no clássico do ano passado, no Dragão, por causa de dois pisões. Eu entendo a expulsão do Fabio Cardoso. Ele toca na bola, depois com o pé toca no adversário e o árbitro decide expulsar. Mas então também tinha de expulsar o guarda-redes do Benfica, que num lance com o Taremi tocou na bola e depois com o outro braço derruba o Taremi. É esta dualidade de critérios..

Mas estamos preparados para este Benfica e para todos os nossos adversários. Estamos preparados para estas situações, que nos têm sido às vezes desfavoráveis e uma ou outra vez favorável, admito. Este jogo era contra um rival e era justo que saíssemos daqui com uma vitória, porque a merecíamos.»