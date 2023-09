Sergio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações no final da derrota no clássico, frente ao Benfica, no Estádio da Luz:

«Estávamos a jogar contra uma equipa que tem a sua qualidade e foi um esforço enorme para os meus jogadores jogar contra mais um. Foi numa fase em que estávamos muito seguros e depois houve um crescimento normal do Benfica na segunda parte. Mas mesmo assim, fizeram um golo, tiveram mais uma ou outra situação de perigo junto da nossa baliza, mas sentimos sempre que podíamos sair com pontos.

Mesmo os jogadores que se estrearam num clássico, deram uma resposta muito boa. Eu sei que me custa a mim, custa aos adeptos, custa a toda a gente, porque perdemos três pontos contra um rival, mas eu acho que ganhámos muito mais neste jogo do que perdemos.

Porque é que o André Franco estava pronto para entrar e voltou atrás? Achava que o André Franco fazia sentido naquela altura, porque é um jogador que segura mais a bola, mas quando ele ia entrar o Pepê queixou-se de dores, eu mandei esperar e entretanto sofremos um golo. O jogo depois do golo pediu um jogador com outras características, por isso optei pelo Gonçalo Borges e pelo Francisco Conceição.»