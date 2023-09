Mehdi Taremi recorreu às redes sociais para reagir à derrota do FC Porto no Estádio da Luz, no clássico frente ao Benfica. O iraniano partilhou duas fotos do clássico de há dois anos, quando os dragões venceram em casa do Benfica e fizeram a festa do título, para garantir que no final os portistas serão «campeões» e farão «história novamente».

«Um dia ganhamos, um dia perdemos, sem problema. Acontece no futebol. Mas no final seremos campeões da Liga e faremos história novamente Encontramo-nos no Dragão. Sempre juntos até ao fim portistas», escreveu.