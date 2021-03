Apesar de ter conseguido renovar o título de campeão brasileiro, com Rogério Ceni a terminar a época como o treinador campeão, ninguém esquece Jorge Jesus no Brasil.

Numa longa entrevista à Globoesporte, Marcos Braz, vice-presidente do Mengão, não fugiu às questões sobre o treinador do Benfica e assumiu falar regularmente com ele.

«Vejo muita coisa em relação ao Jorge Jesus. Eu não preciso de intermediário para falar com o Jorge Jesus nem para receber qualquer tipo de informação sobre ele. Vão querer falar do Jorge Jesus para mim? É piada», começou por dizer quando confrontado com os rumores de um possível regresso do português ao Flamengo.

«Se eu quiser falar alguma coisa com o Jorge, ou se ele quiser falar algo para mim... Nós falamo-nos. Não o fazemos a toda hora, mas no Natal, na passagem de ano, nas datas de um grande jogo. Há um mês ele perdeu um jogo na Liga e eu desejei-lhe boa sorte», confidenciou.

«Estão a querer mostrar um negócio... parece até que o Flamengo não quer o Jorge. Também não preciso de intermediário para conversar com o Luís Filipe Vieira. O Jorge tem contrato lá. Se está bem ou mal, essa análise não é minha. É do presidente e do Jorge», declarou ainda.

De resto, o responsável do clube brasileiro voltou a deixar muitos elogios ao treinador português, assumindo que o nome de Jesus vai ficar ligado ao do Flamengo por muitos anos.

«Dura muito tempo pelos resultados que ele deixou aqui. O Jorge é um tipo fenomenal, trabalhador, correto, mas tem contrato. E a opção de ir embora foi dele. Mas não é demérito nenhum. Eu entendi. Um mundo louco, de pandemia, a família não podendo vir para cá. Ele com restrições. A vacina está aí e não chega para todo mundo», justificou.