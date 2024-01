Andreia Norton foi operada a uma apendicite aguda, informou o Benfica, em comunicado no site oficial.

Na nota, os encarnados informam que a média de 27 anos foi submetida a uma intervenção cirúrgica no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

«A internacional portuguesa cumprirá agora o processo normal de reabilitação física, sob orientação do departamento clínico do clube», lê-se, no comunicado.

O Benfica, diga-se, defronta esta quarta-feira o Barcelona, em jogo da sexta jornada do grupo A da Liga dos Campeões: águias e catalães já têm o apuramento garantido.