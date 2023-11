O Benfica somou esta tarde a segunda vitória no grupo B da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal, ao vencer o Kairat, por 3-2.

No Kosovo, as águias entraram com tudo e adiantaram-se cedo no marcador: Afonso Jesus fez o 1-0 aos quatro minutos, Diego Nunes fez o segundo logo a seguir.

A formação cazaque reduziu aos oito minutos por Tursagulov, mas a equipa portuguesa voltou a ganhar uma vantagem de dois golos aos dez minutos, por Rocha.

O Benfica conseguiu manter a vantagem durante quase todo o jogo, isto apesar de o Kairat ter reduzido a quatro minutos do apito final: nesse período, a jogar contra guarda-redes avançado, os encarnados tiveram de defender, mas seguraram o resultado.

Com este resultado, o Benfica assume a liderança isolada do grupo, com seis pontos, mais três do que o Kairat. O Dobovec e o Prishtina, que ainda vão jogar nesta jornada, têm zero pontos.

Significa isto que o emblema da Luz só precisa de empatar no sábado, diante do Prishtina, para garantir o apuramento para a final four da Liga dos Campeões.