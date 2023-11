O Benfica venceu o Dobovec por 4-3, esta quarta-feira, em jogo da primeira de três jornadas do grupo B da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal.

Num jogo em que viu fugir duas vantagens, uma de dois golos e outra de um golo (2-0 e 3-2), a equipa treinada por Mário Silva acabou a conseguir a vitória, com um golo a oito segundos do fim.

Em Pristina, no Kosovo, onde se joga o grupo B, o Benfica inaugurou o marcador logo aos 13 segundos, por Diego Nunes. Os encarnados chegaram ao intervalo em vantagem de 2-0, depois de Afonso Jesus ter dobrado a diferença, com o golo aos 12 minutos.

Na segunda parte, o Dobovec respondeu e, em menos de um minuto, chegou ao empate, com golos de Pasaricek e Duscak, respetivamente aos 23 e 24 minutos.

Na resposta, o Benfica voltou para a frente do marcador dois minutos depois, aos 26, com Gonçalo Sobral a apontar o 3-2. Os eslovenos, porém, responderam a nova desvantagem, com Ceh a apontar o 3-3 aos 33 minutos.

O jogo só ficou decidido a oito segundos do final dos 40 minutos, com Jacaré, à boca da baliza, a fazer o 4-3, valendo os três pontos para o Benfica.

A primeira jornada do grupo B fica concluída com o Kairat-Prishtina, agendado para as 19 horas desta quarta-feira.

Na próxima jornada, já na quinta-feira, o Benfica defronta o Kairat (16h00). Às 19 horas, há um Prishtina-Dobovec.

O primeiro classificado de cada um dos quatro grupos da Ronda de Elite apura-se para a Final Four.

Na quinta-feira, outra equipa portuguesa, o Sporting, entra em campo para a 1.ª jornada no grupo C (disputado em sua casa, no Pavilhão João Rocha), ao defrontar o Loznica (20h30).