O Benfica recebeu e venceu o Fundão por 6-0, no jogo que abriu a 10.ª jornada da Liga de futsal.

Diego Nunes e Jacaré bisaram e Bruno Cintra e Lúcio Rocha também marcaram para a equipa treinada por Mário Silva.

Foi a sexta vitória seguida do Benfica no campeonato. Os encarnados somam agora 24 pontos, no terceiro lugar, a um de Sporting e Sp. Braga, ambos com 25 e menos um jogo.

O Fundão é sexto classificado, com 11 pontos, mas agora à condição, podendo ser ultrapassado por Torreense ou Belenenses (ambos com dez pontos e com duelo direto nesta jornada), Ferreira do Zêzere e Eléctrico (ambos com nove).