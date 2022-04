O jogador da equipa de sub-19 do Benfica, Henrique Araújo, em declarações na flash interview do Canal 11 após os encarnados conquistarem a Youth League, com uma vitória por 6-0 na final frente ao Salzburgo:

«Não podia ser melhor, foi um jogo quase a roçar o adversário. Fomos superiores os 90 minutos. Vim a meio desta final four e era aproveitar a oportunidade. Há dois anos estive aqui e não correu muito bem.

Acreditava que podia vingar a derrota de há dois anos. Este ano tive a oportunidade e aproveitei-a muito bem.

[Boa entrada da equipa] Sentíamos que podíamos fazer um excelente jogo. E marcar dois golos a abrir foi muito importante. Conseguimos estar num nível físico muito bom.

[Correu tudo bem] Quando trabalhamos e temos confiança, as coisas saem naturalmente.

[Aposta na equipa principal vai ter continuidade] Sim, é o projeto do clube. Já tive oportunidades na equipa A devido a lesões, e na equipa B foi importante este ano para dar-me confiança.

[Levava colegas consigo para a equipa principal?] Sim, é muito importante, vamos ter vários jogadores a chegar à equipa principal.»