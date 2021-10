Jota leva três golos e quatro assistências em dez jogos pelo Celtic e já conquistou os adeptos e antigas figuras do emblema de Glasgow. Chris Sutton, figura dos católicos entre 2000 e 2005, pediu publicamente para que estes contratem o jogador de 22 anos em definitivo ao Benfica.



«Não conheço os detalhes do contrato de Jota com o Benfica. No entanto, se é verdade que o Celtic tem opção de o contratar em definitivo por 6,5 milhões de libras [7,5 milhões de euros] já devia estar a poupar dinheiro», referiu, citado pela BBC.



«O Jota está cá há pouco tempo, mas já deu para perceber que é um jogador decente. Tenho a impressão de que o melhor ainda está por chegar. 6,5 milhões de libras é muito dinheiro para o Celtic», acrescentou.



O internacional sub-21 português tem contrato com o Benfica, clube onde se formou, até 2024.