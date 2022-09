No último dia de mercado de verão, Jan Vertonghen trocou o Benfica pelo regresso à Bélgica, onde nunca tinha atuado a nível sénior. O defesa-central, que se estreou a marcar pelo Anderlecht no último fim de semana, explicou o processo da transferência e reconheceu a dificuldade em lidar com a saída de Portugal.

«Nunca pensei em sair, nunca. Claro que assumi que ia jogar, quer em jogos europeus quer nas Taças, ou mesmo devido a suspensões e lesões. Mas, se és o único que está no banco que nunca entra, começas a questionar. Ainda assim, queria ficar», começou por contar em entrevista à estação televisiva VTM.

«É realmente muito bizarro. No dia 31 de agosto de manhã, o meu agente ligou porque o Anderlecht estava interessado. O Anderlecht queria uma resposta rápida porque tinha de apresentar a lista europeia. Isto foi a caminho do treino. Ao início, disse que 'não', porque ainda queria ficar no Benfica. Disse ao meu empresário que lhe ligava de volta à tarde. Entrei no clube e tive outra conversa com o treinador [Roger Schmidt]. Não quero aprofundar, mas saí dessa conversa com a sensação de 'não vai dar'.»

Ainda assim, Vertonghen cumpriu mais um treino no Benfica. «Estava num mundo completamente à parte, acho que não disse uma palavra. Estás em campo com lágrimas nos olhos, por assim dizer, porque vês toda a tua estabilidade desaparecer.»

Para o experiente central belga, as responsabilidades familiares foram a maior dor de cabeça.

«O presidente do Anderlecht pressionava-me e queria uma resposta em duas horas. Eu tinha casa por mais um ano e as crianças já estavam prontas para ir à escola no dia seguinte. Quando aceitei, o Anderlecht disse que tinha de apanhar o avião quatro horas depois. Fui buscar os meus filhos, coloquei-os à mesa e depois trouxe a notícia: termina aqui. Doeu muito. Foi a decisão mais difícil que tive de tomar como jogador de futebol e como pessoa. Normalmente as pessoas dizem: 'ganhas dinheiro suficiente'. Mas, em momentos como este, o dinheiro não interessa», confessou.

Depois de duas temporadas no Benfica, Vertonghen já se assumiu como titular no Anderlecht.