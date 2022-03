No final da partida diante do Ajax, o defesa encarnado Jan Vertonghen admitiu que o segredo da vitória do Benfica esteve na eficácia.

«Não fomos a melhor equipa, mas fomos mais eficazes. Defendemos muito bem a nossa área. Somos fortes nas bolas paradas e tirámos proveito disso», admitiu o belga, citado pelo De Telegraaf.

Vertonghen reconheceu que «o Ajax tem grandes jogadores», mas o Benfica esteve bem «como equipa» e agora quer evitar um possível reencontro com o Benfica.

«Fomos recompensados ​​com um lugar nos quartos de final, onde só estão os grandes clubes. Quem quero evitar? Na fase de grupos, vimos que o Bayern realmente não nos agrada», confessou.

Recorde-se que o Benfica perdeu com os bávaros por 4-0 na Luz e também saiu derrotado em Munique, por 5-2.