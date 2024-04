O treinador-adjunto do Benfica, Javi García, afirmou que a atual aventura em Portugal «está a ser fantástica» e só lamentou a derrota do passado sábado no dérbi ante o Sporting (2-1), em Alvalade, que deixou os encarnados a quatro pontos da liderança, tendo ainda os leões menos um jogo disputado.

Adjunto de Schmidt pela segunda época seguida, Javi García já tinha estado em Portugal como jogador dos encarnados e também do Boavista, o último clube que representou.

«À margem desse resultado negativo, a aventura está a ser fantástica. Quando joguei em Lisboa, a minha mulher e eu apaixonámo-nos pela cidade e no momento que o Benfica me contactou para passar de jogador a treinador-adjunto, eu não tive dúvidas e vim para cá. Estou contente», assegurou o espanhol de 37 anos, em declarações ao jornal As.

Formado no Real Madrid, clube no qual subiu a sénior, Javi García coincidiu com Pepe no plantel dos espanhóis em 2008/09. «Sim. Era um central impressionante», admitiu o antigo médio, que agora tem Pepe como adversário em Portugal, mas este ainda como jogador, aos 41 anos, no FC Porto.

Estando no rival, Javi García reconhece que não se pode falar muito entre Benfica e FC Porto em Portugal, mas não se recusou a avaliar o desempenho do antigo colega no Real Madrid. «Aqui, nós do Benfica e do FC Porto falamos pouco (risos). Como adepto, ver jogadores como ele a render a um nível tão alto é admirável e invejável», afirmou.

Javi García chegou como jogador ao Benfica em 2009/10 e saiu para o Manchester City já com a época 2012/13 em curso, na sua fase inicial. Passou depois por Zenit e Betis, até terminar a carreira com duas épocas no Boavista, de 2020 a 2022. Conta ainda com uma passagem pelo Osasuna, antes da época com Pepe no Real Madrid e antes de ter chegado ao Benfica.