O antigo futebolista argentino Javier Saviola, que jogou com Pablo Aimar no Benfica e no River Plate, afirma que foi com o ex-médio que teve o melhor entendimento em campo na sua carreira. Numa conversa com o compatriota, Saviola destacou que ambos sabiam como posicionar-se em campo quando jogavam juntos. E que isso antecipava sucesso num jogo com os dois em simultâneo.

«Tínhamos isso. Antes de a bola chegar, já sabíamos onde estava o outro. Essa afinidade na forma de jogar, não voltei a ter com outro jogador. Eu, como avançado, se o Pablo [Aimar] jogasse, já sabia para onde tinha de correr, em que lugar tinha de posicionar-me. Sabia como ele podia colocar a bola e, ao longo da minha carreira, nunca tive um jogador com quem me entendesse tão bem dentro de campo», afirmou Saviola, ex-jogador, agora com 38 anos, já com o nível UEFA Pro de treinador e atualmente a residir em Andorra.

«Se eu via a camisola do Javier [Saviola] à minha frente, eu tinha uma possibilidade de jogar bem. Era o que acontecia comigo, porque víamos a mesma jogada. Eu gostava de jogar com ele, então eu entrava em campo mais contente», disse, por seu turno, Aimar, em declarações reproduzidas pela Benfica TV.

Na mesma conversa, ambos lembraram o trabalho com Jorge Jesus no clube encarnado.

Aimar jogou cinco temporadas na Luz, entre 2008/2009 e 2012/2013. Já Saviola, que recentemente esteve em equipas técnicas de clubes na Andorra e também jogou futsal, representou os encarnados entre 2009/2010 e 2011/2012.