O Benfica anunciou de que forma vai compensar os sócios detentores de lugar de época devido à impossibilidade de assistirem no Estádio da Luz aos restantes cinco jogos da Liga 2019/20.

Numa nota publicada no site oficial, o clube da Luz informa que o valor correspondente às restantes partidas será adicionado a uma carteira virtual, podendo ser descontado em produtos relacionados com o Benfica que podem ser adquiridos em qualquer ponto de venda do clube.

O Benfica informa que ainda as condições aplicadas a detentors de camarotes e executive seats: o montante referente aos cinco jogos que faltam realizar-se na Luz na presente época poderá ser usado como crédito nas próximas duas temporadas.