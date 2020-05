As cinco épocas de Pablo Aimar no Benfica marcaram uma passagem de quase 13 anos do antigo futebolista argentino pela Europa e o atual técnico de 40 anos afirma que ainda tem o clube encarnado na memória e no dia-a-dia, ao ponto de por vezes escutar o hino ouvido antes dos jogos no Estádio da Luz. Em conversa com o compatriota Javier Saviola, o internacional pela Argentina destacou também o «futebol bom» e os «jogos divinais», sobretudo na era de Jorge Jesus, seu treinador durante quatro anos nas águias.

«Às vezes ainda meto o hino, aquele que ouvíamos antes dos jogos, para escutar», afirmou Aimar, em declarações à Benfica TV, reproduzidas esta terça-feira, já depois de ter lembrado a época do primeiro título nacional no Benfica, em 2009/2010, à sua segunda época em Lisboa, a primeira com Jesus, após ter sido orientado por Quique Flores em 2008/2009.

«Esse ano foi completo, com jogos divinais pelo que estávamos a jogar», considerou. Na mesma conversa, Saviola destacou o «bem que a equipa jogava» nessa temporada. «Tínhamos uma equipa que jogava bem futebol, comandada por um técnico que gostava do bom futebol. Os adeptos recordam isso e os grandes jogadores que passaram pela equipa. Foi uma boa época, desfrutámos todos. Nós no campo e os adeptos, porque viam um futebol bom», afirmou o ex-avançado.

Aimar e Saviola recordaram também como foi trabalhar com Jorge Jesus, considerando que a equipa voava sob o seu comando, perante a exigência imposta ao plantel.

«O Jorge [Jesus] dizia que voávamos em Portugal, parecia que tínhamos visto os nossos 20 anos [de idade] no River. Éramos mais jovens (risos). E realmente voávamos. Essa equipa de 2009/2010, com Javier [Saviola], Angel [Di Maria], Ramires, Javi García… levantávamos a cabeça e tínhamos jogadores a voar por todos os lados. Impressionante, uma grande equipa ofensivamente», frisou Aimar, ao passo que Saviola, em alusão a uma goleada de 8-1 ao Vitória de Setúbal, destacou que o facto de o Benfica fazer «oito golos e uma partida excecional» não impedia Jesus «de ver o que estava menos bem na equipa».

Aimar destacou também que, quando ambos os argentinos estavam na Luz, havia um menino – então ainda no FC Porto – a despontar para o futebol. Falou de João Félix. «Tinha uns dez anos quando jogávamos no Benfica. E que aparição esse miúdo, que jogador», afirmou o antigo médio do Valência, River Plate ou Saragoça, atualmente a trabalhar nos escalões de formação da seleção da Argentina.

Aimar jogou no Benfica de 2008/2009 a 2012/2013 e Saviola de 2009/2010 a 2011/2012.