Jhonder Cádiz, avançado cedido pelo Benfica, marcou um dos golos da vitória do Dijon frente ao Nimes (5-0), nos 16vos de final da Taça de França. O jogador venezuelano inaugurou a contagem ao minuto 19, na sequência de um castigo máximo, assinando o terceiro golo ao serviço da equipa francesa, em 13 encontros.

Raphinha, antigo jogador do Sporting, também marcou nos jogos deste domingo. O brasileiro fixou o resultado final na visita do Rennes ao modesto Athletico Marseille (0-2).

Num dia sem surpresas, em que o Montpellier e o Angers garantiram o apuramento frente a Caen (5-0) e Rouen (4-1), respetivamente, foi Pablo Sarabia a selar o triunfo do Paris Saint-Germain no reduto do Lorient (0-1), carimbando o passaporte da equipa da capital para os oitavos de final da prova.