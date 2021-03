Jan Vertonghen e Darwin Nuñez falharam os últimos jogos do Benfica devido a problemas físicos. O central belga esteve a contas com uma mialgia na coxa direita, enquanto o avançado uruguaio teve uma tendinopatia num dos músculos da coxa direita.

Jorge Jesus acredita que já poderá contar com os dois jogadores para a partida desta segunda-feira diante do Belenenses.

«Os sinais do treino de hoje foram muito positivos. Estão a melhorar e amanhã há um treino de manhã e depois faço a convocatória. Poderei incluí-los, mas vou ver os sinais que me dão», disse o treinador do Benfica na antevisão ao duelo da 23.ª jornada da Liga.