Já com o apuramento garantido na Liga Europa, a situação do Benfica no campeonato não é tão positiva, já que os encarnados estão no segundo lugar.

Porém, segundo Jorge Jesus, essa é uma situação temporária.

«As coisas estão mais fáceis na Liga Europa porque já temos o apuramento garantido. No campeonato faltam muitos jogos para definir a classificação. Estamos a dois pontos do primeiro. É verdade que é melhor estar em primeiro do que em segundo, mas já estivemos várias jornadas em primeiro. Não estou a ver que no campeonato as coisas estejam diferentes. Não estamos em primeiro, mas já estivemos. Mas em pouco tempo vamos voltar a estar em primeiro», garantiu, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Standard Liège.

Jesus foi questionado ainda sobre a afirmação que protagonizou no dia de apresentação como treinador do Benfica, quando disse que a equipa ia «jogar o triplo». O técnico admite que isso ainda não acontece, mas mantém a convicção de que os seus pupilos vão evoluir a cada dia que passa.

«Tinha a consciência de que se o Benfica não jogasse mais, não ganhava nada. Ainda não estamos a jogar o triplo… num ou outro jogo temos feito isso, mas sabemos que está numa fase de crescimento, porque é mesmo assim. Acredito plenamente que com o desenrolar de todas as competições, o Benfica cada vez vai ter mais conhecimento e vai ter um rendimento melhor do que tem tido. Houve alguns jogos que fiquei satisfeito.»