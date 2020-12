Jorge Jesus revelou esta quarta-feira que o Benfica vai ter caras novas no jogo frente ao Standard Liège, na Bélgica, que encerra a fase de grupos da Liga Europa.

Os encarnados já têm o apuramento garantido e, por isso, o técnico das águias vai dar minutos a jogadores menos utilizados.

«O nosso jogo na Luz foi um dos melhores que fizemos neste grupo, ganhámos por 3-0, que deu a ideia que esta equipa do Standard não é muito forte. Mas não é verdade, o futebol belga tem alguma capacidade. Apesar de já termos garantido o apuramento, vamos para o jogo com a intenção de ganhar, até porque podemos ser os primeiros do grupo», começou por dizer.

«Não acredito que o Rangers possa perder pontos na Polónia [frente ao Lech Poznan], mas sendo primeiros no grupo isso pode dar-nos algumas hipóteses teóricas no sorteio. E acrescento que vou aproveitar este jogo para lançar alguns jogadores que nunca jogaram», afirmou, em conferência de imprensa», prosseguiu.

