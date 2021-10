Depois da vitória entusiasmante frente ao Barcelona, o Benfica volta a virar os olhos para a Liga, mais concretamente para a receção ao Portimonense, da oitava jornada.

Um encontro que não será tão difícil de preparar como foi o dos catalães, segundo Jorge Jesus, mas que ainda assim, diz o técnico, oferecerá mais dificuldades ao ataque encarnado.

«Tive quatro dias, se tivesse três diria que teria sido mais difícil. Teoricamente, é mais fácil preparar o jogo com o Portimonense porque não é preciso introduzir tanta matéria nos jogadores. É como na escola, eu ficava bloqueado quando a professora dava muita matéria. E às vezes acontece a mesma coisa aos jogadores», afirmou o treinador das águias, em conferência de imprensa.

«Não foi preciso dar tanta matéria porque não tivemos tempo e porque ofensivamente o Barcelona tem mais qualidade individual do que o Portimonense. Mas também direi que a equipa do Portimonense vai defender muito melhor do que o Barcelona, não tenho dúvida nenhuma», prosseguiu.

A vitória frente ao Barcelona foi muito badalada, mas Jesus garante: os três pontos diante do Portimonense são tão importantes como os conquistados diante dos blaugrana.

«É um jogo completamente diferente, a partir do momento em que apanhou o jogo com da Champions focámo-nos no Portimonense. A vitória de amanhã é tão importante como a que foi na quarta-feira. O Portimonense tem tantos golos sofridos como nós, isso é um sinal de que defende bem. Vai criar-nos muitos problemas», defendeu.

O Benfica recebe o Portimonense este domingo, a partir das 18h00, no Estádio da Luz.