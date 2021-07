João Mário foi apresentado esta quinta-feira como novo jogador do Benfica, ele que havia sido oficializado como reforço dos encarnados na última terça-feira.

No Estádio da Luz, o jogador formado no Sporting posou ao lado de Rui Costa com a camisola número 20 das águias, dorsal que vai utilizar de agora em diante.

«Estou ansioso por poder jogar como jogador do Benfica no Estádio da Luz, cheio de benfiquistas», afirmou o internacional português, à BTV.

O médio de 28 anos reconheceu ainda que Jorge Jesus foi «determinante» para a sua mudança para o Benfica: «O mister foi quem conseguiu tirar melhor rendimento do que são as minhas características, é alguém que sempre admirei muito pelo seu profissionalismo e pelo seu trabalho. Sendo o mais sincero possível, foi determinante na minha escolha de vir para o Benfica.»

João Mário visitou ainda o Museu do clube da Luz, acompanhado de um guia muito especial: Luisão.

