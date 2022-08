O Benfica oficializou a contratação de Lenny Lacroix, defesa-central que chega dos franceses do Metz.

O jogador de 19 anos vai integrar a equipa B.

Internacional sub-19 francês, Lacroix iniciou a formação no Estrasburgo e representou o Metz nas últimas seis épocas. Em 2021/22, estreou-se na Ligue 1, tendo somado três jogos.

«O Benfica tem um belo centro de treinos, com bons relvados e estou muito entusiasmado por começar. Venho para jogar no Benfica B e vou tentar dar o meu melhor dentro das quatro linhas. Estou muito feliz, grato por estar aqui e agradeço a aposta do Clube em mim», disse aos órgãos de comunicação dos encarnados.

