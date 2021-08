Jan Vertonghen poderá ser baixa por um longo período. O defesa-central belga lesionou-se no gémeo esquerdo no jogo desta terça-feira com o Spartak Moscovo e acabou por sair ao intervalo para dar lugar a Morato.

No final do jogo, Jorge Jesus comparou a lesão de Vertonghen à de Seferovic, o que, a confirmar-se, apontaria para uma paragem a rondar as três semanas.

No entanto, na Luz teme-se que o problema seja mais grave e que possa obrigar o jogador a uma paragem mais prolongada.

Vertonghen já foi observado e nesta quinta-feira voltará a fazer exames, que deverão apurar a verdadeira gravidade da lesão.

Nesta altura, Jorge Jesus, que tem alinhado preferencialmente num sistema com três centrais tem à disposição no plantel cinco jogadores para o setor mais recuado do terreno: Lucas Veríssimo, Otamendi, Vertonghen, Morato e Ferro.