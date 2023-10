Di María, Kokçu e Alexander Bah integraram o treino do Benfica na manhã desta segunda-feira e deverão, à partida, integrar as opções de Roger Schmidt para o determinante jogo desta terça-feira frente aos espanhóis da Real Sociedade no Estádio da Luz.

Os três jogadores estavam a recuperar de problemas físicos e tinham ficado de fora da deslocação aos Açores, para o jogo da Taça de Portugal, frente ao Lusitânia. Di María lesionou-se no último jogo da Champions, frente ao Inter Milão, contraído uma lesão muscular na coxa esquerda que, além do jogo da Taça, também o afastou da visita ao Estoril.

Trubin, Otamendi e David Neres, que também, foram poupados da deslocação aos Açores, depois de terem estado ao serviço das respetivas seleções, também devem voltar a ser opção para o determinante jogo com a equipa basca, tal como António Silva que cumpriu castigo no último jogo com o Inter.

Recordamos que o Benfica perdeu os dois primeiros jogos na fase de grupos da Liga dos Campeões antes do duplo confronto com a Real Sociedad. A equipa basca visita esta terça-feira (20h00) o Estádio da Luz e, depois, recebe o campeão português a 8 de novembro (17h45).