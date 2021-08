Vlachodimos foi um dos destaques na vitória do Benfica sobre o PSV Eindhovem (2-1), no Estádio da Luz, mas no final do jogo, em conferência de imprensa, Jorge Jesus desvalorizou a exibição do guarda-redes grego.

A pergunta foi sobre a segurança que o guarda-redes exibiu ao longo de todo o jogo, bem diferente de alguns jogos da época passada que acabaram por ditar a perda da titularidade. «Não mudou nada. Segura esteve toda a equipa defensivamente. Ele acaba por sofrer um golo, porque a finalização do PSV teve um ressalto, a bola sofreu um desvio no Otamendi que tirou a bola da ação dele», começou por destacar o treinador.

«Não acho que fez uma grande exibição. Defendeu normal, bolas defensáveis, não defendeu nenhuma bola difícil de defender. Tem estado bem, tem estado seguro, mas fez um bom jogo defensivo como toda a equipa que jogou à frente dele fez», acrescentou.