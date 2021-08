O Benfica publicou um vídeo que resume os bastidores de um dia histórico: desde manhã até à noite, uma câmara acompanhou a equipa em todos os momentos, num retrato que fica para a história de como a estrutura do futebol, mas sobretudo a equipa técnica e os jogadores, viveram o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

As imagens mostram os jogadores a sair do hotel de manhã para um ligeiro treino num campo próximo, mostram os momentos antes da viagem para o estádio e mostram sobretudo a festa após o jogo: o grande abraços entre Rui Costa, Jorge Jesus e Luisão, as lágrimas de Rui Pedro Braz, as palavras do presidente ao grupo e os gritos de descompressão de Vertonghen.