Lucas Veríssimo foi o jogador escolhido pelo Benfica para falar aos jornalistas na antevisão ao jogo da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões diante do Spartak Moscovo.

«Independentemente do resultado que conseguimos [n.d.r.: vitória por 2-0 na 1.ª mão], vamos entrar focados aqui. Ainda não temos nada conquistado. Vamos em busca da classificação e se conseguirmos uma vitória, melhor ainda», disse.

Lucas Veríssimo chegou ao Benfica na janela de transferências de inverno da época passada e rapidamente se afirmou como um dos titulares.

Nesta época, nos dois primeiros jogos oficiais, já apontou um golo contra o Moreirense e fez uma assistência no jogo anterior com o Spartak. «Já estou mais em casa e tive um pouco mais de tempo de trabalho. Agora é muito mais fácil, estou mais adaptado e acredito que este resultado individual também passa muito pelo coletivo. Conheço mais os companheiros e as ideias do mister», apontou, referindo que isso é benéfico para todos na equipa.

Recorde-se que Jorge Jesus adotou um sistema de três defesas na segunda metade da época passada e manteve a ideia no arranque desta temporada. Lucas Veríssimo não respondeu sobre como prefere jogar - se com uma defesa a três ou a quatro e apenas com dois jogadores no eixo defensivo - mas garantiu que a equipa treina para se sentir confortável das duas formas. «Trabalhamos nos dois sistemas. Tanto num como no outro, quem joga sabe o que tem de fazer num ou noutro sistema. A equipa está bem preparada para isso. Isso é uma coisa boa para nós.

O defesa ex-Santos assumiu estar ansioso por jogar, pela primeira vez, no Estádio da Luz com adeptos a assistir e garantiu que o Benfica, apesar do desgaste acumulado, estará a 100 por cento no jogo desta terça-feira com o Spartak.