Alejandro Grimaldo concorre para o prémio de golo da semana da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, revelou esta quinta-feira a UEFA.

O lateral-esquerdo espanhol fechou a vitória do Benfica frente ao Maccabi Haifa com um grande golo de meia-distância, com a bola a entrar junto ao ângulo superior direito da baliza.

Grimaldo, refira-se, concorre com Ferran Torres (Barcelona), Leroy Sané (Bayern Munique) e Kyllian Mbappé (Paris Saint-Germain).

Veja os golos nomeados nos vídeos acima associados.

(IMAGENS ELEVEN SPORTS)