Jorgelina Cardoso, mulher de Ángel Di Maria, recorreu às redes sociais para manifestar a sua solidariedade para com o marido em reação aos assobios que se ouviram no Estádio Vélodrome, depois dos Marselha eliminar o Benfica no desempate por penáltis na Liga Europa.

«És humano. Hoje aconteceu perder como tantas outras vezes, e eu aplaudo-te de pé pela coragem que tens para seguires sempre em frente. Imagina se ficasses frustrado e paralisado cada vez que um tonto te insultasse? Não terias chegado onde chegaste, nem terias feito a carreira que fizeste», começou por escrever Jorgelina numa story no Instagram.

«É fácil aplaudir nos bons momentos. Há uma semana os mesmos que gritaram o golo (o teu golo), hoje assobiaram-te. Sem esse golo hoje não teriam ido aos penáltis. Nos maus momentos dou-te o meu ombro como sempre, porque nos bons momentos é fácil e nós não gostamos disso. Continua a fazer o que gostas sem que ninguém te apague a tua luz. Já passaste por isto, sabes como responder», destacou ainda a companheira de Di María.