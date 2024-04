Rui Costa, presidente do Benfica, e Pablo Longoria, presidente do Marselha, almoçaram juntos e falaram à BTV sobre a permissão dos adeptos das duas equipas entrarem nos estádios adversários, nos dois jogos dos quartos de final da Liga Europa.

Ao canal de televisão do clube encarnado, o presidente do Benfica afirmou que a decisão «chegou tarde», mas que «ainda bem que chegou».

«Desde a primeira hora, trabalhámos em conjunto com o Marselha, com a UEFA e com as autoridades para chegarmos a uma decisão, que chegou tarde, mas ainda bem que chegou. Infelizmente causou atritos desnecessários. Depois dos nossos adeptos serem permitidos a entrar no Vélodrome, não fazia qualquer sentido os adeptos do Marselha também não poderem entrar no Estádio da Luz. O futebol sem adeptos não é futebol. Ainda bem que foram a tempo de reverter uma decisão, que estava a ser demasiado drástica, a essência do futebol europeu, dos adeptos poderem ir aos estádios apoiar o seu clube. Ainda bem chegámos a esta decisão, vamos ter adeptos nos dois jogos, estamos muito felizes por isso», disse o líder das águias.

Já Pablo Longoria disse que a decisão foi «uma vitória do futebol».

«Estamos aqui todos juntos e esta é uma vitória do futebol, porque consideramos que é uma boa decisão tanto para nós como para o Benfica ter os seus adeptos nos estádios adversários. É uma festa do futebol europeu, um duelo com dois históricos do futebol europeu. Neste momento podemos começar a falar de futebol. Quero agradecer a todas as partes pelo entendimento. Conseguimos uma boa solução através de um trabalho conjunto. É um bom dia. Foi um trabalho duro, numa situação difícil. Vamos falar de futebol. Espero ver um bom jogo», afirmou à BTV o presidente do Marselha.

O Benfica recebe, esta quinta-feira, às 20h00, o Marselha, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. A segunda mão está marcada para a próxima quinta-feira, dia 18 de abril, em Marselha, às 20h00.