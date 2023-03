Apesar de estar ao serviço da Noruega, Fredrik Aursnes passou em revista a época de estreia no Benfica e falou sobre a possibilidade de a equipa conquistar a Liga dos Campeões.



Recrutado ao Feyenoord por cerca de 13 milhões, o médio de 27 anos mostrou-se «satisfeito» com a época de estreia na Luz embora tenha admitido que foi um jogador «caro».



«Acho que fui um pouco caro, mas tem corrido muito bem em Portugal. Estou muito satisfeito com a minha temporada. O Benfica é um clube enorme, há muita paixão dos adeptos e é muito divertido poder fazer parte disto», referiu, em declarações à TV2.



Em relação à Champions, Aursnes corroborou a opinião de que o Benfica ficou do lado mais favorável do quadro.



«Vencer a Champions? Sim, acho que é possível, mas vai ser difícil. Ao mesmo tempo, acho que ficámos do lado favorável do quadro», atirou.



Desde que começou a carreira como profissional, o norueguês demorou mais de uma década a sair do país de origem. Confrontado com esse facto, Aursnes apontou um motivo para ter permanecido tanto tempo na Noruega.



«É difícil dizer por que demorou tanto [a sair da Noruega]. Senti que estava pronto para o passo [quando saí de Molde]. Acho que tem algo a ver com o facto de o campeonato norueguês ser muito bom. Se te sais bem na Holanda, por exemplo, acho que o caminho à frente é bastante curto», justificou.