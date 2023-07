Fredrik Aursnes foi promovido a capitão por Roger Schmidt, na vitória por 3-1 sobre o Basileia.

O médio norueguês começou a partida no banco e a braçadeira arrancou no braço de João Mário. Contudo, no início da segunda parte, o treinador alemão mudou dez jogadores e Aursnes recebeu então a braçadeira, jogando todo o segundo tempo com ela.

Isto apesar de estarem em campo jogadores com mais anos de casa, como eram os casos de Vlachodimos, Lucas Veríssimo ou Chiquinho. Um sinal da importância que Roger Schmidt atribui ao norueguês no plantel encarnado