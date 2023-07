Ángel Di María foi titular no particular do Benfica diante do Basileia, neste seu regresso à Luz, e teve impacto imediato na equipa orientada por Roger Schmidt.

A jogar no lado direito do ataque, o internacional argentino esteve em todos os golos dos encarnados no primeiro tempo, três no caso.

Di María abriu o marcador aos 24 minutos e participou no 2-0, quando deu em Rafa, que depois assistiu Gonçalo Ramos. Em cima do intervalo, foi dele o belo passe para o golaço de Jurásek.

