O Las Palmas está interessado na contratação de João Victor e, sabe o Maisfutebol, já iniciou os primeiros contactos para abrir negociações com o Benfica. O acordo em discussão com o clube espanhol é para um empréstimo de uma temporada (até junho de 2024).

Cedido aos franceses do Nantes na época passada, o central brasileiro regressou à Luz para 2023/24, chegou a ser testado como lateral direito na pré-época, mas acabou por ser riscado do plantel por Roger Schmidt.

O técnico alemão trabalha com a ideia de contratar um lateral de origem para ser a «sombra» de Aleksandar Bah e, por isso, vê com bons olhos um novo empréstimo do camisola 38 encarnado, que também foi procurado recentemente pelos turcos do Galatasaray.

Comprado ao Corinthians por 9,5 milhões de euros, João Victor, de 25 anos, tem contrato com o Benfica até junho de 2027 e cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.