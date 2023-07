O treinador do Benfica, Roger Schmidt, destacou este sábado que os primeiros momentos dos três reforços dos encarnados, Orkun Kokçu, Di María e David Jurasek, têm sido «muito bons» e abordou o que cada um deles já mostrou e o que pode dar ao plantel em 2023/24.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de preparação ante o Feyenoord, em Roterdão (domingo, 15h00), Schmidt enumerou a liderança, a tomada de decisão e a flexibilidade de Kokçu, a integração e o compromisso de Di María e admitiu que Jurasek tem um perfil diferente de Grimaldo, mas que é bom captar jovens para o clube.

«São jogadores diferentes. O Orkun é um jogador que já tínhamos em mente há algum tempo, especialmente desde que perdemos o Enzo, não foi possível no inverno, mas mantivemos contacto e estou contente por ele ter decidido vir para o Benfica. É um grande passo para ele e espero que seja o passo perfeito, mostrou na pré-época que é um jogador muito bom e tem algo especial em ler o jogo, é muito bom também a liderar a equipa na posse de bola, a tomar decisões. É flexível, dá-nos mais opções. E claro que tivemos de substituir o Grimaldo, era um jogador-chave para nós. Tentámos o jogador certo e encontrámos o Jurásek. Penso que é um jogador com um perfil diferente do de Grimaldo, mas para ele o Benfica é um passo. Os jogadores jovens gostam do Benfica, é uma grande oportunidade para jogar num dos grandes clubes da Europa, esta atitude é boa para criar energia e para estar motivado no treino. É sempre nossa ideia trazer jogadores jovens para o Benfica e depois temos o Di María: decidiu voltar ao Benfica, tinha outras opções, mas penso que esta decisão é especial. Já o conhecia como jogador adversário, mas não pessoalmente, e o que mostra no treino não é só a qualidade, que já todos conhecíamos. A forma como se integrou rapidamente na equipa, a diversão que tem a jogar futebol e a motivação para estar a topo, é uma grande vitória para o Benfica», observou.

Depois, Schmidt lembrou ainda jogadores que voltaram de empréstimo, mostrando-se contente com João Victor, Tomás Araújo e Tiago Gouveia.

«Estou contente com as três transferências e também com os que voltaram de empréstimo, como o João Victor. Tem uma oportunidade no Benfica, agora noutra posição, talvez como lateral-direito, em vez de central. O Araújo, vejo o desenvolvimento dele, com certeza vai tornar-se um jogador de topo. Claro que não é fácil porque temos três bons centrais na equipa, mas um dia ele irá jogar. O Tiago Gouveia também está bem. Mesmo sem muito tempo de jogo nos particulares, estou contente com os novos jogadores na equipa», analisou.

O técnico do atual campeão nacional mostrou-se ainda «contente» com a possibilidade de ter David Neres disponível para a Supertaça. «Precisamos de todas as opções para este jogo e para os outros», respondeu.