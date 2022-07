Jeremy Sarmiento esteve três anos em Portugal ao serviço do Benfica e jogou na equipa de juniores e nos sub-23. Apesar de se ter exibido a bom nível nos dois primeiros anos, o internacional equatoriano perdeu espaço na época 2020/21.



Atualmente no Brighton, o jogador de 20 anos aponta o dedo aos encarnados pelo facto de não ter competido no último ano em que esteve no Seixal.



«Mas depois senti-me um pouco mal, porque nessa altura começaram a preferir os portugueses e outros jogadores em vez de mim. Decidi que seria melhor sair. Mas quando não renovei contrato, eles decidiram que não podia treinar com a equipa, não podia usar o ginásio, não me deixavam entrar, praticamente. Nesse ano passei o tempo todo a treinar com o meu pai diariamente para ter forma outra vez, e fui a um ginásio público. Comecei a ter lesões nos isquiotibiais», contou ao canal Fútbol Bohemio.



Sarmiento alinha no Brighton e na última temporada participou em sete encontros, além de ter jogado nos sub-23 e nos sub-21.